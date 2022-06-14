Дочь заживо закопала искалеченную ей же мать под Волгоградом

Posted 14 июня 2022, 16:50
Published 14 июня 2022, 16:50
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
По собранной следствием информации, женщина в нетрезвом состоянии вступила в конфликт с матерью. Она неоднократно стукнула ее молотком по черепу, после чего зарыла в яме.
Преступница проговорилась о злодеянии своему молодому человеку. Тот, узнав о случившемся, заявил в полицию. Обвиняемая задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Судмедэкспертиза показала, что жертва преступления скончалась не от последствий ударов, а от удушения, лежа в земле, рассказали «Российской газете» в управлении СК России по Волгоградской области.