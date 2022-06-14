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Posted 14 июня 2022, 16:50

Published 14 июня 2022, 16:50

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Дочь заживо закопала искалеченную ей же мать под Волгоградом

Дочь заживо закопала искалеченную ей же мать под Волгоградом

14 июня 2022, 16:50
Фото: 1MI.
Жительница волгоградского села Ольховка подозревается в жестоком убийстве собственной матери.

По собранной следствием информации, женщина в нетрезвом состоянии вступила в конфликт с матерью. Она неоднократно стукнула ее молотком по черепу, после чего зарыла в яме.

Преступница проговорилась о злодеянии своему молодому человеку. Тот, узнав о случившемся, заявил в полицию. Обвиняемая задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Судмедэкспертиза показала, что жертва преступления скончалась не от последствий ударов, а от удушения, лежа в земле, рассказали «Российской газете» в управлении СК России по Волгоградской области.

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