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Posted 14 июня 2022, 16:21

Published 14 июня 2022, 16:21

Modified 29 ноября 2024, 18:44

Updated 29 ноября 2024, 18:44

Две художницы избиты в Екатеринбурге

Две художницы избиты в Екатеринбурге

14 июня 2022, 16:21
Фото: 1MI.
Нападение на представляющих ЛГБТ*-сообщество художниц-керамисток Риту Хаак и Галину Белову произошло в Екатеринбурге.

Происшествие случилось в квартире Галины Беловой. В гости к девушкам пришел их общий знакомый. Как рассказывают потерпевшие, выпив, он начал себя агрессивно вести, повредил глаза Рите и прокусил пальцы Галине. По их словам, напал он на них на почве предубеждений к однополым отношениям.

У художниц получилось бегством покинуть помещение. Оказавшись за пределами квартиры, они вызвали полицейских. Суд подтвердил вину обидчика в нанесении девушкам телесных повреждений. Кроме того, на нападавшего заведено уголовное дело, сообщает ЕАН.

*Признано экстремистским движением на территории РФ.

#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Нападение#ЛГБТ*#Художница#Екатеринбург
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