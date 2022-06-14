Две художницы избиты в Екатеринбурге

Posted 14 июня 2022, 16:21
Published 14 июня 2022, 16:21
Modified 29 ноября 2024, 18:44
Updated 29 ноября 2024, 18:44
Происшествие случилось в квартире Галины Беловой. В гости к девушкам пришел их общий знакомый. Как рассказывают потерпевшие, выпив, он начал себя агрессивно вести, повредил глаза Рите и прокусил пальцы Галине. По их словам, напал он на них на почве предубеждений к однополым отношениям.
У художниц получилось бегством покинуть помещение. Оказавшись за пределами квартиры, они вызвали полицейских. Суд подтвердил вину обидчика в нанесении девушкам телесных повреждений. Кроме того, на нападавшего заведено уголовное дело, сообщает ЕАН.
*Признано экстремистским движением на территории РФ.