Кипяток месяц топил подземную теплотрассу на Вагонке в Тагиле

Posted 16 июня 2022, 14:36
Published 16 июня 2022, 14:36
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
Месяц назад жители дома на ул. Алтайской, 25 забили тревогу: из люков, расположенных напротив их дома, начал валить горячий пар, рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин. Мужчина предположил, что под землей произошел прорыв трубопровода, и обратился в обслуживающую организацию МУП «Горэнерго-НТ», однако реакции не последовало.
Начало парить после отключения горячей воды, видимо, делали опрессовку. Примерно месяц назад. Неоднократно звонил в «Горэнерго» — ноль действий от этой организации. А за горячее водоснабжение берут деньги исправно, только работать не хотят, возмутился он.
16 июня редакция TagilCity.ru обратилась в обслуживающую организацию, где ответили, что проведут проверку. К вечеру в компании подтвердили, что произошел прорыв трубы.
Сегодня будем отключать и ремонтировать, один дом попадет под отключение, отметил сотрудник МУП «Горэнерго-НТ».
Напомним, предыдущая авария на сетях горячего водоснабжения произошла 3 июня, для ее устранения организации пришлось перекрыть участок Ленинградского проспекта.