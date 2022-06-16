Кипяток месяц топил подземную теплотрассу на Вагонке в Тагиле

Месяц назад жители дома на ул. Алтайской, 25 забили тревогу: из люков, расположенных напротив их дома, начал валить горячий пар, рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин. Мужчина предположил, что под землей произошел прорыв трубопровода, и обратился в обслуживающую организацию МУП «Горэнерго-НТ», однако реакции не последовало.