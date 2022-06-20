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Posted 20 июня 2022, 06:15

Published 20 июня 2022, 06:15

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Воздух без выбросов и больница без деревьев. Главные тагильские экособытия за неделю

20 июня 2022, 06:15
Сюжет
Выбросы
Воздух в Нижнем Тагиле на минувшей неделе оставался чистым, возле больницы вырубят 105 деревьев, а на Черноисточинском пруде вскоре начнется очистка дна. Об этих и других экособытиях, читайте на TagilCity.ru.

За прошедшую неделю воздух в Нижнем Тагиле оставался чистым. Газоанализатор TagilCity.ru ни разу не поймал превышений вредных веществ во время замеров рядом с железнодорожным вокзалом. Стационарные посты УГМС также не показывали превышений в период с 13 по 16 июня. За остальные дни данных на сайте ведомства пока нет.

В это году начнется главный этап по реабилитации Черноисточинского водохранилища — очистка водоема от донных отложений. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, благодаря этому была предотвращена экологическая катастрофа. Работы начнутся уже в текущем месяце после нереста рыбы.

На территории ГБ № 1 на улице Максарева вырубят 105 аварийных деревьев. Это березы, осины, яблони, сосны, пихты, липы и лиственницы. Все деревья признаны потенциально опасными. Работы будут проведены без оплаты восстановительной стоимости, а утилизация порубочных остатков пройдет в соответствии с требованиями законодательства.

105 аварийных деревьев будут спилены на территории ГБ № 1 Нижнего Тагила
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А в Екатеринбурге жители Уктуса выступили против вырубки деревьев ради строительства трассы. Люди считают, что дорога требуется для застройки территории домами, из-за чего пострадает лес. Для решения вопроса они планируют обратиться к губернатору.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Выбросы#Замеры
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