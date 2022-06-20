Воздух без выбросов и больница без деревьев. Главные тагильские экособытия за неделю

За прошедшую неделю воздух в Нижнем Тагиле оставался чистым. Газоанализатор TagilCity.ru ни разу не поймал превышений вредных веществ во время замеров рядом с железнодорожным вокзалом. Стационарные посты УГМС также не показывали превышений в период с 13 по 16 июня. За остальные дни данных на сайте ведомства пока нет.