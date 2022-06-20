Воздух без выбросов и больница без деревьев. Главные тагильские экособытия за неделю

Posted 20 июня 2022, 06:15
Published 20 июня 2022, 06:15
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
За прошедшую неделю воздух в Нижнем Тагиле оставался чистым. Газоанализатор TagilCity.ru ни разу не поймал превышений вредных веществ во время замеров рядом с железнодорожным вокзалом. Стационарные посты УГМС также не показывали превышений в период с 13 по 16 июня. За остальные дни данных на сайте ведомства пока нет.
В это году начнется главный этап по реабилитации Черноисточинского водохранилища — очистка водоема от донных отложений. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, благодаря этому была предотвращена экологическая катастрофа. Работы начнутся уже в текущем месяце после нереста рыбы.
На территории ГБ № 1 на улице Максарева вырубят 105 аварийных деревьев. Это березы, осины, яблони, сосны, пихты, липы и лиственницы. Все деревья признаны потенциально опасными. Работы будут проведены без оплаты восстановительной стоимости, а утилизация порубочных остатков пройдет в соответствии с требованиями законодательства.
А в Екатеринбурге жители Уктуса выступили против вырубки деревьев ради строительства трассы. Люди считают, что дорога требуется для застройки территории домами, из-за чего пострадает лес. Для решения вопроса они планируют обратиться к губернатору.