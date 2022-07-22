Мужчина попытался увести троих мальчиков за сладости в Нижнем Тагиле

19 июля на улице Пархоменко к трем мальчикам подошел мужчина и попросил проводить его до ближайшей больницы, где якобы у него лежит отец. Когда ребята стали сомневаться, незнакомец предложил купить за услугу все, что они пожелают. Тогда школьники не смогли устоять и повели его в ближайший магазин, рассказала администраторам паблика «Инцидент Нижний Тагил» сестра ребенка.