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Posted 22 июля 2022, 05:19

Published 22 июля 2022, 05:19

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Мужчина попытался увести троих мальчиков за сладости в Нижнем Тагиле

22 июля 2022, 05:19
В Нижнем Тагиле мужчина пообещал троим мальчикам купить все, что угодно, если они проводят его до больницы. Тревогу забила заметившая подозрительную компанию продавщица.

19 июля на улице Пархоменко к трем мальчикам подошел мужчина и попросил проводить его до ближайшей больницы, где якобы у него лежит отец. Когда ребята стали сомневаться, незнакомец предложил купить за услугу все, что они пожелают. Тогда школьники не смогли устоять и повели его в ближайший магазин, рассказала администраторам паблика «Инцидент Нижний Тагил» сестра ребенка.

В магазине на спутника детей обратила внимание продавщица, став следить за компанией. Увидев, что взрослый мужчина буквально следует по пятам, она позвонила родителю одного из мальчиков.

Узнав в одном из мальчиков ребенка знакомых, женщина постаралась незаметно для их спутника поинтересоваться у него, кто этот странный мужчина и почему он ходит за ними, не нужна ли им помощь. Затем она решила, на всякий случай, позвонить отцу мальчика и поставить его в известность о том, что за детьми ходит буквально по пятам какой-то странный мужчина с непонятными намерениями и практически не отходит от них ни на шаг, все время держит их в поле своего зрения, — написала родственница ребенка.

Тагильчанин, сопровождавший детей, убежал после того, как прибывший на место отец стал на него кричать. Объяснений с его стороны не последовало. Дома, по словам рассказчицы, родители провели с мальчиком беседу.

Напомним, 7-летнюю девочку из Нижнего Тагила незнакомец через интернет шантажировал интимными фотографиями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

#Происшествия#Нижний Тагил#Ребенок#Дети#Полиция#Педофил#Видео
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