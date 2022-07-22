Мужчина попытался увести троих мальчиков за сладости в Нижнем Тагиле

Posted 22 июля 2022, 05:19
Published 22 июля 2022, 05:19
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
19 июля на улице Пархоменко к трем мальчикам подошел мужчина и попросил проводить его до ближайшей больницы, где якобы у него лежит отец. Когда ребята стали сомневаться, незнакомец предложил купить за услугу все, что они пожелают. Тогда школьники не смогли устоять и повели его в ближайший магазин, рассказала администраторам паблика «Инцидент Нижний Тагил» сестра ребенка.
В магазине на спутника детей обратила внимание продавщица, став следить за компанией. Увидев, что взрослый мужчина буквально следует по пятам, она позвонила родителю одного из мальчиков.
Узнав в одном из мальчиков ребенка знакомых, женщина постаралась незаметно для их спутника поинтересоваться у него, кто этот странный мужчина и почему он ходит за ними, не нужна ли им помощь. Затем она решила, на всякий случай, позвонить отцу мальчика и поставить его в известность о том, что за детьми ходит буквально по пятам какой-то странный мужчина с непонятными намерениями и практически не отходит от них ни на шаг, все время держит их в поле своего зрения, — написала родственница ребенка.
Тагильчанин, сопровождавший детей, убежал после того, как прибывший на место отец стал на него кричать. Объяснений с его стороны не последовало. Дома, по словам рассказчицы, родители провели с мальчиком беседу.
Напомним, 7-летнюю девочку из Нижнего Тагила незнакомец через интернет шантажировал интимными фотографиями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».