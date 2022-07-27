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Два подростка погибли в ДТП с лесовозом в Свердловской области

Два подростка погибли в ДТП с лесовозом в Свердловской области

Сегодня, 09:16
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Несовершеннолетний водитель и его 12-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ погибли при столкновении с лесовозом на 17-ом км дороги «с. Прокопьевская Салда - с. Пия», ещё одна девочка пострадала. У водителя не было прав.

16-летний подросток взял ключи от машины без ведома отца и пригласил двух сестёр покататься по окрестностям. Брелок лежал в свободном доступе. Известно, что ребенок — не местный житель: он приехал в гости к бабушке, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

ДТП возникло из-за превышения скорости. Юноша за рулём потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком марки Урал, в кузове которого лежали бревна.

57-летний шофёр лесовоза рассказал, что ВАЗ резко появился на его линии движения, из-за чего избежать аварии не представлялось возможным. Мужчина 29 лет водит авто и ранее к административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#ДТП#Происшествия#ГИБДД#Дети#Дорога#Погибшие
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