Два подростка погибли в ДТП с лесовозом в Свердловской области

16-летний подросток взял ключи от машины без ведома отца и пригласил двух сестёр покататься по окрестностям. Брелок лежал в свободном доступе. Известно, что ребенок — не местный житель: он приехал в гости к бабушке, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.