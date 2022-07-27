Два подростка погибли в ДТП с лесовозом в Свердловской области

16-летний подросток взял ключи от машины без ведома отца и пригласил двух сестёр покататься по окрестностям. Брелок лежал в свободном доступе. Известно, что ребенок — не местный житель: он приехал в гости к бабушке, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
ДТП возникло из-за превышения скорости. Юноша за рулём потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком марки Урал, в кузове которого лежали бревна.
57-летний шофёр лесовоза рассказал, что ВАЗ резко появился на его линии движения, из-за чего избежать аварии не представлялось возможным. Мужчина 29 лет водит авто и ранее к административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.