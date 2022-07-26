Женщина и 9-месячный ребенок чуть не погибли в ДТП с пьяным водителем в Екатеринбурге

В результате пассажиры Chevrolet — женщина и ее сын — с травмами были доставлены в больницу. Ребенок во время поездки находился в автолюльке. Он не получил серьезных травм и был отпущен домой, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД в Екатеринбурге.