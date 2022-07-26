Женщина и 9-месячный ребенок чуть не погибли в ДТП с пьяным водителем в Екатеринбурге

Происшествие случилось в ночь на 26 июля на 17-м километре Полевского тракта. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer ехал по Полевскому тракту со стороны ЕКАД.
Он столкнулся с Chevrolet Lacetti, который стоял в это время на светофоре. От удара автомобиль отбросило на КАМАЗ.
В результате пассажиры Chevrolet — женщина и ее сын — с травмами были доставлены в больницу. Ребенок во время поездки находился в автолюльке. Он не получил серьезных травм и был отпущен домой, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД в Екатеринбурге.
За рулем Mitsubishi находился 33-летний мужчина. У него не было прав управления автомобильным. Кроме того, проверка показала, что он пьян. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.