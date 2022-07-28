Во взятках наркодилерам подозревается майор МВД из Челябинска

Подозреваемому в незаконном деянии замначальнику отдела контроля легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону, майору полиции временно запрещено исполнять служебные обязанности. Начата внутренняя проверка по факту совершения им деяний порочащих честь мундира, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области
Ранее майора задержали сотрудники ФСБ за получение взяток от лиц, имеющих отношение к незаконному обороту наркотиков. Сумма взяток, на которых поймали майора, равна примерно 300 тысячам рублей. Предполагалось, что за эти суммы он поможет преступникам избежать уголовной ответственности.