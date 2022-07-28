Во взятках наркодилерам подозревается майор МВД из Челябинска

Ранее майора задержали сотрудники ФСБ за получение взяток от лиц, имеющих отношение к незаконному обороту наркотиков. Сумма взяток, на которых поймали майора, равна примерно 300 тысячам рублей. Предполагалось, что за эти суммы он поможет преступникам избежать уголовной ответственности.