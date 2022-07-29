В первую неделю августа температура воздуха составит от +19 до +25 градусов. Синоптики обещают солнце и переменную облачность.
С 8 по 14 число в Нижнем Тагиле ожидаются дожди и грозы. В среднем, воздух прогреется до +23 градусов, к концу недели столбики термометров опустятся до +17 градусов.
После 15 августа тагильчан ждет похолодание до +13 градусов днем и до +6 градусов ночью, а также осадки в виде дождя. А вот в последнюю неделю лета, согласно долгосрочному прогнозу, потеплеет до +22 градусов, однако также будет пасмурно и дождливо.
1 сентября, в День знаний, синоптики прогнозируют +15 градусов и проливные дожди.