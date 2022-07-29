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Дожди, грозы и тепло. Каким будет август в Нижнем Тагиле

Дожди, грозы и тепло. Каким будет август в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:12
Фото: 1MI
Последний месяц лета в Нижнем Тагиле по прогнозам синоптиков будет теплым и дождливым, согласно данным сайта Гисметео.

В первую неделю августа температура воздуха составит от +19 до +25 градусов. Синоптики обещают солнце и переменную облачность.

С 8 по 14 число в Нижнем Тагиле ожидаются дожди и грозы. В среднем, воздух прогреется до +23 градусов, к концу недели столбики термометров опустятся до +17 градусов. 

После 15 августа тагильчан ждет похолодание до +13 градусов днем и до +6 градусов ночью, а также осадки в виде дождя. А вот в последнюю неделю лета, согласно долгосрочному прогнозу, потеплеет до +22 градусов, однако также будет пасмурно и дождливо.   

1 сентября, в День знаний, синоптики прогнозируют +15 градусов и проливные дожди.

Фото: Скриншот сайта Гисметео
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#Евгения Сафина#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил#Погода#Август#Синоптики#Прогноз#Лето
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