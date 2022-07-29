После 15 августа тагильчан ждет похолодание до +13 градусов днем и до +6 градусов ночью, а также осадки в виде дождя. А вот в последнюю неделю лета, согласно долгосрочному прогнозу, потеплеет до +22 градусов, однако также будет пасмурно и дождливо.