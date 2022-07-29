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Заведующая детского сада украла 57,2 млн рублей под видом выплат в Екатеринбурге

Заведующая детского сада украла 57,2 млн рублей под видом выплат в Екатеринбурге

Сегодня, 11:40
Фото: 1MI
Заведущая детского сада незаконно получила из бюджета региона более 57,2 млн рублей. Средства выделялись с февраля 2016 по декабрь 2020 года на субсидирование получения дошкольного образования в Екатеринбурге.

Прокуратура Свердловской области обвиняет женщину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Известно, что обвиняемая находилась в должности заведующей двух частных детских садов. Свердловчанка предоставляла в Министерство образования и молодёжной политики ложные сведения о количестве обучающихся и неверные данные о расходовании средств.

Так, женщина подавала отчёты с указанием в них 264 воспитанников, в то время как фактически детский сад посещало всего 29 детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело в отношении заведующей было направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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#Екатеринбург#Криминал#Дети#Кража денег#Бюджет#Детский сад#Анна Варнакина
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