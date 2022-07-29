Заведующая детского сада украла 57,2 млн рублей под видом выплат в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области обвиняет женщину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Известно, что обвиняемая находилась в должности заведующей двух частных детских садов. Свердловчанка предоставляла в Министерство образования и молодёжной политики ложные сведения о количестве обучающихся и неверные данные о расходовании средств.