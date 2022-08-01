3,5 года за попытку убийства собутыльника получил рецидивист из Нижнего Тагила

Между собутыльниками завязалась словесная перепалка. В ходе конфликта рецидивист достал из раковины нож и дважды ударил оппонента: в живот и грудь. Потерпевший остался жив, а злоумышленник получил три года и шесть месяцев тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила.