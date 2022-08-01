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3,5 года за попытку убийства собутыльника получил рецидивист из Нижнего Тагила

3,5 года за попытку убийства собутыльника получил рецидивист из Нижнего Тагила

Сегодня, 14:35
Фото: 1MI
К 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Нижнего Тагила, дважды ударивший ножом собутыльника в ходе ссоры.

Следствие доказало, что обвиняемый вместе с потерпевшим распивал алкогольные напитки на улице Нижняя Черепанова в Нижнем Тагиле. Ранее он был судим за совершение тяжких преступлений, а также средней тяжести.

Между собутыльниками завязалась словесная перепалка. В ходе конфликта рецидивист достал из раковины нож и дважды ударил оппонента: в живот и грудь. Потерпевший остался жив, а злоумышленник получил три года и шесть месяцев тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила.

Напомним, рецидивист из Нижнего Тагила осужден за изнасилование и убийство соседки по коммунальной квартире. В момент совершения преступления он был пьян.

Тагильчанин изнасиловал и убил соседку по коммуналке
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#Евгения Сафина#Криминал#Нижний Тагил#Колония#Приговор#Суд#Убийство#Полиция
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