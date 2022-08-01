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Заключенный сбежал из колонии-поселения под Нижним Тагилом

Заключенный сбежал из колонии-поселения под Нижним Тагилом

Сегодня, 15:00
Фото: 1MI
Заключенный, работавший в питомнике караульных собак в колонии-поселении ФКУ ИК-12 Нижнего Тагила, устроил побег, но был пойман в тот же день.

Побег обвиняемый совершил пешком утром 17 мая 2022 года, используя особенности наказания режима. По данным следствия, он отправился в село Братское, чтобы забрать сотовые телефоны, спрятанные в тайнике.

Однако уже в 16.40 он был задержан на вокзале в Екатеринбурге сотрудниками правоохранительных органов и возвращен обратно в исправительное учреждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила.

Напомним, 2,5 года строгого режима получил рецидивист Роман Бас за побег из колонии-поселения Нижнего Тагила. В ноябре 2021 года он самовольно ушел по железнодорожным путям, но был задержан спустя сутки.

Сбежавший из колонии-поселения Нижнего Тагила получил 2 года строгого режима
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#Евгения Сафина#Криминал#Нижний Тагил#Колония#Беглец#Полиция
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