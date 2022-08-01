Заключенный сбежал из колонии-поселения под Нижним Тагилом

Побег обвиняемый совершил пешком утром 17 мая 2022 года, используя особенности наказания режима. По данным следствия, он отправился в село Братское, чтобы забрать сотовые телефоны, спрятанные в тайнике.
Однако уже в 16.40 он был задержан на вокзале в Екатеринбурге сотрудниками правоохранительных органов и возвращен обратно в исправительное учреждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила.
Напомним, 2,5 года строгого режима получил рецидивист Роман Бас за побег из колонии-поселения Нижнего Тагила. В ноябре 2021 года он самовольно ушел по железнодорожным путям, но был задержан спустя сутки.