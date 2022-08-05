Пьяный свердловчанин пытался взорвать машину из-за долга в 1,5 тысячи рублей

Преступника удалось задержать по горячим следам. Выяснилось, что рецидивист 2 августа, в День ВДВ был пьян. Во дворе он увидел иномарку, принадлежащую родителям его знакомого. Ранее тот занимал у него 1,5 тысячи рублей и долгое время не отдавал.
Злоумышленник позвонил заемщику, но он не ответил на телефон. Тогда преступник выломал дворники иномарки и разбил лобовое стекло. Затем он взял кусок бумаги, вставил его в бензобак и поджег, надеясь взорвать машину. Однако реализовать преступный умысел не удалось, так как фитиль потух.
Задержать преступника помогли очевидцы происшествия. Он признался в содеянном и обещал компенсировать ремонт машины. Однако в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, по статье за умышленное приготовление к поджогу ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.