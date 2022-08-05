Пьяный свердловчанин пытался взорвать машину из-за долга в 1,5 тысячи рублей

Злоумышленник позвонил заемщику, но он не ответил на телефон. Тогда преступник выломал дворники иномарки и разбил лобовое стекло. Затем он взял кусок бумаги, вставил его в бензобак и поджег, надеясь взорвать машину. Однако реализовать преступный умысел не удалось, так как фитиль потух.