Маломобильные футболисты из Тагила заняли 2 место на соревнованиях «Стальная воля»

Известно, что победу тагильчане одержали над командой, которая занимается данным видом спорта на элетроколясках уже 7 лет. Это команда из Ленинградской области. В то же время как тагильские спортсмены команды «Шаг вперед» занимались данным спортом впервые. Например, участница соревнований Ольга ранее на электроколясках вовсе не сидела, а Соня ездила на ней один раз – месяц назад на улице.
Отмечу, что сопернику победа нелегко далась, наши им «давали прикурить». Горжусь нашими ребятами, горжусь и восхищаюсь капитаном команды - Александром Кочетковым. Всего участвовало шесть команд. Общие впечатления положительные. Конечно, мы очень довольны результатом, - сообщила жена тренера тагильской команды Ольга Емельянова TagilCity.ru.
Также она рассказала, что у команды были отличные болельщики, которые очень их поддержали.
Данные соревнования по футболу для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ проходят в Нижнем Тагиле. В турнире участвуют более 400 человек в возрасте от 16 до 70 лет из 25 регионов страны.