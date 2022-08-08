Маломобильные футболисты из Тагила заняли 2 место на соревнованиях «Стальная воля»

Известно, что победу тагильчане одержали над командой, которая занимается данным видом спорта на элетроколясках уже 7 лет. Это команда из Ленинградской области. В то же время как тагильские спортсмены команды «Шаг вперед» занимались данным спортом впервые. Например, участница соревнований Ольга ранее на электроколясках вовсе не сидела, а Соня ездила на ней один раз – месяц назад на улице.