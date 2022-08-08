Почти месяц разыскивается пропавший при странных обстоятельствах тагильчанин

С заявлением о пропаже в полицию обратился брат тагильчанина. Он пояснил, что они собирались вместе отправиться на кладбище. Александр вышел в магазин за сигаретами, не взяв с собой ни документы, ни телефон. В момент пропажи мужчина был одет в черные футболку, джинсы, кепку и летние кроссовки.