Почти месяц разыскивается пропавший при странных обстоятельствах тагильчанин

С заявлением о пропаже в полицию обратился брат тагильчанина. Он пояснил, что они собирались вместе отправиться на кладбище. Александр вышел в магазин за сигаретами, не взяв с собой ни документы, ни телефон. В момент пропажи мужчина был одет в черные футболку, джинсы, кепку и летние кроссовки.
На сегодняшний день известно что тагильчанин не доставлялся в медицинские учреждения, а также в отделения правоохранительных органов. 8 августа сотрудниками полиции будет проведен рейд по поиску пропавшего. Более 60 сотрудников пройдут по берегу реки Тагил от моста на улице Красноармейская до Лебяжки. По информации родственников, Александр Борисов часто любил там прогуливаться.
Всех, кто может дать информацию о местонахождении тагильчанина, просят обратиться по телефонам: 8 (3435) 97-64-02 или 02.