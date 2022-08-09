IKEA раскрыла сроки окончания распродажи в Екатеринбурге

В областном центре данный магазин располагается на улице Металлургов, 87. Информация о сроках распродажи появилась на официальном портале компании.
Распродажа закончится 15 августа в 20.00 по Москве. Магазины ИКЕА после этого вновь закроются. Они продолжат некоторое время работать только на выдачу ранее оформленных заказов. Также будет производиться возврат и обмен.
Все заказы, которые были оформленные до конца онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение ближайшего месяца и следующего за ним.
Напомним, что данная сеть ушла с российского.