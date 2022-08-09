TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
IKEA раскрыла сроки окончания распродажи в Екатеринбурге

IKEA раскрыла сроки окончания распродажи в Екатеринбурге

Сегодня, 16:40
Фото: 1MI
Шведская компания IKEA рассказала, что онлайн-распродажа товаров в России закончится 15 августа в 22:00 по Екатеринбургу.

В областном центре данный магазин располагается на улице Металлургов, 87. Информация о сроках распродажи появилась на официальном портале компании.

Распродажа закончится 15 августа в 20.00 по Москве. Магазины ИКЕА после этого вновь закроются. Они продолжат некоторое время работать только на выдачу ранее оформленных заказов. Также будет производиться возврат и обмен.

Все заказы, которые были оформленные до конца онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение ближайшего месяца и следующего за ним.

Напомним, что данная сеть ушла с российского.

Читайте также:
Магазин IKEA снова открылся в ТЦ «Мега» в ЕкатеринбургеH&M не открылся в Нижнем Тагиле в день обещанной распродажи
#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Распродажа#Бутик#IKEA
Подпишитесь
«Хоронили напротив дома»: откровения беженки о жизни под обстрелами и дороге в Тагил
Сегодня, 09:58
Кто отвечает за безопасность пассажиров такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:06
Диоксид азота превысил норму в 2 раза во время замеров тагильского воздуха 9 августа
Сегодня, 10:31
Смог накрыл Нижний Тагил, а ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы. Экоитоги прошедшей недели
Вчера, 15:23
«Золотые» остановки начали появляться на Площади трудовой доблести в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:45
Стало известно, когда похолодает в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге
Вчера, 13:27