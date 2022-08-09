Секрет высоты стелы Трудовой доблести в Тагиле раскрыл Владислав Пинаев

Высота стелы по задумке архитекторов 17 метров 22 см — в честь года основания Нижнего Тагила. Именно поэтому конструкция не выше и не ниже. Наш город был основан в 1722 году, — пояснил Владислав Пинаев.
Он отметил, что также планируется ремонт площади непосредственно перед железнодорожным вокзалом. Вопрос об этом обсуждается с руководством РЖД.
Напомним, 12 августа ожидается приезд высокопоставленных гостей на празднование 300-летия Нижнего Тагила. Они торжественно откроют стелу Трудовой доблести и мост через Тагильский пруд.