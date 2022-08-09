TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Секрет высоты стелы Трудовой доблести в Тагиле раскрыл Владислав Пинаев

Секрет высоты стелы Трудовой доблести в Тагиле раскрыл Владислав Пинаев

Сегодня, 15:42
Фото: Сергей Казанцев
О том, почему стела, установленная на Площади трудовой доблести в Нижнем Тагиле, именно такой высоты, рассказал на пресс-конференции глава города Владислав Пинаев.
Высота стелы по задумке архитекторов 17 метров 22 см — в честь года основания Нижнего Тагила. Именно поэтому  конструкция не выше и не ниже. Наш город был основан в 1722 году, — пояснил Владислав Пинаев.

Он отметил, что также планируется ремонт площади непосредственно перед железнодорожным вокзалом. Вопрос об этом обсуждается с руководством РЖД.

Напомним, 12 августа ожидается приезд высокопоставленных гостей на празднование 300-летия Нижнего Тагила. Они торжественно откроют стелу Трудовой доблести и мост через Тагильский пруд.

Мединский, Якушев и Куйвашев откроют мост через Тагильский пруд
Узнать подробнее
Читайте также:
Мост через Тагильский пруд планируется сделать достопримечательностьюОткрытие стелы на Площади трудовой доблести перенесено в Нижнем ТагилеФейерверки, кино под открытым небом и Хабиб. Как Нижний Тагил отметит День города
#Евгения Сафина#Общество#300 лет Нижнему Тагилу#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Стела#Площадь трудовой доблести#Город трудовой доблести
Подпишитесь
«Хоронили напротив дома»: откровения беженки о жизни под обстрелами и дороге в Тагил
Сегодня, 09:58
Кто отвечает за безопасность пассажиров такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:06
Диоксид азота превысил норму в 2 раза во время замеров тагильского воздуха 9 августа
Сегодня, 10:31
Смог накрыл Нижний Тагил, а ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы. Экоитоги прошедшей недели
Вчера, 15:23
«Золотые» остановки начали появляться на Площади трудовой доблести в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:45
Стало известно, когда похолодает в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге
Вчера, 13:27