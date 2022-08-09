Стали известны подробности гибели восьмиклассника у «Рамады» в Екатеринбурге

Подросток пропал еще 6 августа, но в полицию его мама обратилась только на следующий день. Ребенка звали Коля, он родился в 2007 году. Известно, что в злополучный день школьник с двумя приятелями постарше него и помладше приехал на пруд. Спустя время его друзья ушли, а Коля остался, сообщает Е1 со ссылкой на Следственный комитет.