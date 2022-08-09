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Стали известны подробности гибели восьмиклассника у «Рамады» в Екатеринбурге

Стали известны подробности гибели восьмиклассника у «Рамады» в Екатеринбурге

Сегодня, 15:18
Фото: 1MI
Ученик 8 класса, который утонул у «Рамады» в Екатеринбурге, сперва доплыл до середины пруда.

Стало известно, что ученик 8 класса, который утонул у «Рамады» в Екатеринбурге, сперва успел доплыть до середины озера.

Подросток пропал еще 6 августа, но в полицию его мама обратилась только на следующий день. Ребенка звали Коля, он родился в 2007 году. Известно, что в злополучный день школьник с двумя приятелями постарше него и помладше приехал на пруд. Спустя время его друзья ушли, а Коля остался, сообщает Е1 со ссылкой на Следственный комитет.

Мать, обнаружившая пропажа, приступила к самостоятельным поискам сына, а на следующий день пришла в полицию. В ходе разбирательств выяснилось, что ребенок неплохо плавал, поэтому проплыл достаточно далеко. Тело было найдено под конструкциями, с которых обычно прыгают в водоем.

Установлено, что перед тем, как ребенок утонул, он плавал примерно полтора часа. На берегу были найдены его шлепанцы. Предварительно известно, что к смерти ребенка никто не причастен.

Николай воспитывался в семье, где воспитывались трое детей. Сейчас его мама все еще находится в декрете.

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