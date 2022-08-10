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Екатеринбурженка пошла в салон красоты и сломала нос об стеклянную дверь

Екатеринбурженка пошла в салон красоты и сломала нос об стеклянную дверь

Сегодня, 20:52
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга отсудила 20 тысяч рублей за сломанный нос в торговой галерее «Красный леопард». После косметических процедур она врезалась в стеклянную дверь.

Женщина не заметила прозрачное препятствие и врезалась в него. В результате у нее пошла кровь из носа, а также закружилась голова и появилась тошнота. Помимо этого, пострадавшая испортила платье. В травмпункте медики диагностировали у нее перелом носа.

Свердловчанка обратилась в суд. Она хотела взыскать с собственника галереи расходы на лечение, транспорт и причиненный моральный вред в сумме 56,5 тысячи рублей, а также ущерб за платье, стоимостью 5 тысяч рублей.

Исковые требования были удовлетворены частично, женщине присудили 20 тысяч морального вреда и 500 рублей на почтовые расходы. Однако пострадавшая не согласилась с таким решением и подала апелляцию, но Свердловский областной суд оставил решение без изменения. На заседании ответчик указал, что женщина виновата сама в своей невнимательности, сообщает пресс-служба ведомства.

Более 200 тысяч отсудила екатеринбурженка у фирмы за неправильное окно
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