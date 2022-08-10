Екатеринбурженка пошла в салон красоты и сломала нос об стеклянную дверь

Женщина не заметила прозрачное препятствие и врезалась в него. В результате у нее пошла кровь из носа, а также закружилась голова и появилась тошнота. Помимо этого, пострадавшая испортила платье. В травмпункте медики диагностировали у нее перелом носа.
Свердловчанка обратилась в суд. Она хотела взыскать с собственника галереи расходы на лечение, транспорт и причиненный моральный вред в сумме 56,5 тысячи рублей, а также ущерб за платье, стоимостью 5 тысяч рублей.
Исковые требования были удовлетворены частично, женщине присудили 20 тысяч морального вреда и 500 рублей на почтовые расходы. Однако пострадавшая не согласилась с таким решением и подала апелляцию, но Свердловский областной суд оставил решение без изменения. На заседании ответчик указал, что женщина виновата сама в своей невнимательности, сообщает пресс-служба ведомства.