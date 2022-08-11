9 лет тюрьмы получил мигрант за 137 «закладок» героина в Нижнем Тагиле

Затем подсудимый забрал по наводке наркотики из трех тайников и занялся их расфасовкой. Всего ему удалось спрятать по так называемым закладкам в Нижнем Тагиле около 58 граммов героина в 137 местах. При попытке спрятать запрещенное вещество в очередной раз он и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.