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9 лет тюрьмы получил мигрант за 137 «закладок» героина в Нижнем Тагиле

9 лет тюрьмы получил мигрант за 137 «закладок» героина в Нижнем Тагиле

Вчера, 21:11
Фото: 1MI
К девяти годам лишения свободы приговорен иностранный гражданин, раскладывающий по тайникам в Нижнем Тагиле расфасованный героин в декабре 2021 года.

Следствие установило, что в конце 2021 года неустановленные лица передали обвиняемому для распространения запрещенные вещества. С наркодилерами мигрант связывался в мессенджерах с помощью интернета. Дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Затем подсудимый забрал по наводке наркотики из трех тайников и занялся их расфасовкой. Всего ему удалось спрятать по так называемым закладкам в Нижнем Тагиле около 58 граммов героина в 137 местах. При попытке спрятать запрещенное вещество в очередной раз он и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В результате Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Криминал#Нижний Тагил#Полиция#Наркотики#Суд#Героин
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