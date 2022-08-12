Возвращение России к «лихим 90-ым»: грозит ли подобное Свердловской области

Возврат в 90-е — фобия, которой подвержены многие россияне. На этот факт сильно повлияло внушение. Жители России не хотят вернуться во времена безработицы, стремительного роста преступности и безнадёжности, однако некоторые люди считают, что конец прошлого века почти наступил. Об этом пишет издание «Новые Известия» со ссылкой на мнения экспертов.
Виктория Павлова рассказала редакции, что наиболее подвержены такой атмосфере бедные регионы страны — например, Ивановская область. Там каждый третий житель готовится к «лихим 90-ым». Бурный рост преступности в том числе появляется из-за бедности населения.
Реальные доходы россиян, по данным Росстата, просели почти на 2% с начала 2022 года. Ситуацию прокомментировала Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка сообщила, что виной всему неполная занятость: люди меньше работают (или находятся в вынужденных отпусках), из-за чего меньше зарабатывают.
Эксперты утверждают, что того, что было в 90-х, не может произойти ввиду технической оснащенности сотрудников правопорядка. Уличные камеры совместно с программой распознавания лиц не позволят преступности разгуляться.
Напомним, что Российская Федерация занимает третье место среди всех мировых стран по количеству камер на улицах — их насчитывается больше 15 000 000 штук. Первую и вторую строчки рейтинга разделяют между собой США и Китай. За первые 6 месяцев 2022 года с помощью камер наружного видеонаблюдения правоохранители раскрыли 4400 преступлений, в том числе 22 убийства. Однако это не значит, что в России воцарится тишь да гладь.
Рост преступлений в сфере краж и грабежей будет продолжаться, возможно, он стабилизируется на высоком уровне, — предупреждает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
В свою очередь представитель общественной организации Екатерины Авдеевой подметила: ОПГ больше не ставят в приоритет грубую силу, они выбирают более интеллектуальные подходы.
Согласно данным Генпрокуратуры, за первое полугодие 2022-го ущерб от преступлений вырос в 2,22 раза, однако само количество правонарушений снизилось. Почти половина потерь возникла как следствие махинаций с финансами. Самым распространенным видом мошенничества стало вымогательство методом телефонных звонков.
Рост преступлений экономической направленности растёт не во всех регионах. «Новые Известия» проанализировали данные Генпрокуратуры и выяснили, что некоторые регионы особо подвержены взрывному темпу роста преступности. Так, например, в худшую сторону отличились:
Свердловская область, судя по опубликованным данным, в рейтинге лидеров не числится. Адвокат Андрей Руденко рассказал, что на динамику роста оказывает важное влияние география региона.
Большинство лидеров «роста» являются транзитными регионами, в которых традиционно часть экономической деятельности (легальной и не очень) завязана именно на внешние связи, — подытожил эксперт.