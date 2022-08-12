Возвращение России к «лихим 90-ым»: грозит ли подобное Свердловской области

Напомним, что Российская Федерация занимает третье место среди всех мировых стран по количеству камер на улицах — их насчитывается больше 15 000 000 штук. Первую и вторую строчки рейтинга разделяют между собой США и Китай. За первые 6 месяцев 2022 года с помощью камер наружного видеонаблюдения правоохранители раскрыли 4400 преступлений, в том числе 22 убийства. Однако это не значит, что в России воцарится тишь да гладь.