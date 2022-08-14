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Делегация городов-побратимов посетила Нижний Тагил на 300-летие города

Делегация городов-побратимов посетила Нижний Тагил на 300-летие города

Сегодня, 16:34
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Представители Луганска, Новокузнецка и Магадана приехали в Нижний Тагил 12 августа чтобы поздравить город с 300-летним юбилеем. 13 августа для гостей провели правительственный приём.

Членов делегации водили по знаковым местам города. Компания осмотрела стелу на Площади трудовой доблести, побывала на торжественном собрании, а также сходила на вечерние гуляния и 3D мэппинг-шоу. Торжественный церемонию для гостей провёл Владислав Пинаев.

Также уполномоченные из городов-побратимов поделились с мэром своими мнениями, идеями и опытом. Всем членам делегации подарили памятные сувениры — книгу, увидевшую свет в 300-ый юбилей Нижнего Тагила, и тагильские подносы ручной работы.

13 августа гости также планировали посетить народные гуляния на Лисьей горе, все праздничные активности и концерты. Представитель Новокузнецка Роман Кисельников оценил гостеприимство и атмосферу в городе. Его впечатление разделяют и другие представители делегации: Юрий Гришан (Магадан), Яна Пащенко (Луганск, Луганская Народная Республика), сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Администрация Нижнего Тагила
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