Делегация городов-побратимов посетила Нижний Тагил на 300-летие города

13 августа гости также планировали посетить народные гуляния на Лисьей горе, все праздничные активности и концерты. Представитель Новокузнецка Роман Кисельников оценил гостеприимство и атмосферу в городе. Его впечатление разделяют и другие представители делегации: Юрий Гришан (Магадан), Яна Пащенко (Луганск, Луганская Народная Республика), сообщает пресс-служба администрации города.