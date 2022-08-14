Делегация городов-побратимов посетила Нижний Тагил на 300-летие города

Членов делегации водили по знаковым местам города. Компания осмотрела стелу на Площади трудовой доблести, побывала на торжественном собрании, а также сходила на вечерние гуляния и 3D мэппинг-шоу. Торжественный церемонию для гостей провёл Владислав Пинаев.
Также уполномоченные из городов-побратимов поделились с мэром своими мнениями, идеями и опытом. Всем членам делегации подарили памятные сувениры — книгу, увидевшую свет в 300-ый юбилей Нижнего Тагила, и тагильские подносы ручной работы.
13 августа гости также планировали посетить народные гуляния на Лисьей горе, все праздничные активности и концерты. Представитель Новокузнецка Роман Кисельников оценил гостеприимство и атмосферу в городе. Его впечатление разделяют и другие представители делегации: Юрий Гришан (Магадан), Яна Пащенко (Луганск, Луганская Народная Республика), сообщает пресс-служба администрации города.