Мать зарезанной мужем студентки в Екатеринбурге раскрыла причины трагедии

Елена рассказала, что квартиру, в которой жили супруги, снимала она, потому что у молодых на это не было денег. Мужчина много работал, но денег в дом практически не приносил. А еще заставил Светлану взять микрокредиты, которые также пришлось выплачивать ее матери.