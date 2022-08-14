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Мать зарезанной мужем студентки в Екатеринбурге раскрыла причины трагедии

Мать зарезанной мужем студентки в Екатеринбурге раскрыла причины трагедии

Сегодня, 12:49
Фото: 1MI
Мама девушки, которую зарезал муж в Екатеринбурге, рассказала о том, в чем могли быть причины трагедии.

4 августа в квартире на Новой Сортировке 19-летнюю студентку-медика Светлану убил ее 23-летний супруг Никита. В это время их полугодовалый ребенок спал в другой комнате. Убив жену, мужчина покончил с собой.

Мать убитой студентки, Елена Коптева, рассказала журналистам Е1 о том, как жила пара. Также она рассказала, что воспитанием внука займется она. Они будут жить в Верхней Салде. 

Женщина рассказала, что по характеру убитая была очень мягкой, даже трусливой. Прежде чем что-либо сделать, она сперва просила совета.

2 августа девушка написала маме сообщение, что хочет развестись с мужем. Позже девушка написала маме, что боится супруга – вдруг он что-либо с ней сделает.

Елена рассказала, что квартиру, в которой жили супруги, снимала она, потому что у молодых на это не было денег. Мужчина много работал, но денег в дом практически не приносил. А еще заставил Светлану взять микрокредиты, которые также пришлось выплачивать ее матери.

До трагедии в семье уже были серьезные конфликты. Например, когда девушка лежала в роддоме, Никита «трепал ей нервы», звонив и сообщая, что им нужно развестись и что она должна ему деньги, так как он ее содержал.

В какой-то момент супруги все же дошли до развода, ни Никита попросил прощения, и они возобновили совместную жизнь.

Я его ненавижу. Он в порыве агрессии это сделал: ножевое было не одно. Тварь, он просто тварь, - сказала мать.

Похороны Светланы Коптевой состоялись 7 августа. 

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