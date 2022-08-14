Мать зарезанной мужем студентки в Екатеринбурге раскрыла причины трагедии

4 августа в квартире на Новой Сортировке 19-летнюю студентку-медика Светлану убил ее 23-летний супруг Никита. В это время их полугодовалый ребенок спал в другой комнате. Убив жену, мужчина покончил с собой.
Мать убитой студентки, Елена Коптева, рассказала журналистам Е1 о том, как жила пара. Также она рассказала, что воспитанием внука займется она. Они будут жить в Верхней Салде.
Женщина рассказала, что по характеру убитая была очень мягкой, даже трусливой. Прежде чем что-либо сделать, она сперва просила совета.
2 августа девушка написала маме сообщение, что хочет развестись с мужем. Позже девушка написала маме, что боится супруга – вдруг он что-либо с ней сделает.
Елена рассказала, что квартиру, в которой жили супруги, снимала она, потому что у молодых на это не было денег. Мужчина много работал, но денег в дом практически не приносил. А еще заставил Светлану взять микрокредиты, которые также пришлось выплачивать ее матери.
До трагедии в семье уже были серьезные конфликты. Например, когда девушка лежала в роддоме, Никита «трепал ей нервы», звонив и сообщая, что им нужно развестись и что она должна ему деньги, так как он ее содержал.
В какой-то момент супруги все же дошли до развода, ни Никита попросил прощения, и они возобновили совместную жизнь.
Я его ненавижу. Он в порыве агрессии это сделал: ножевое было не одно. Тварь, он просто тварь, - сказала мать.
Похороны Светланы Коптевой состоялись 7 августа.