TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Екатеринбуржец ударил прохожего по голове и угнал его велосипед

Екатеринбуржец ударил прохожего по голове и угнал его велосипед

Сегодня, 12:06
Житель Екатеринбурга украл велосипед, ударив прохожего по голове.

В полицию обратился мужчина, который написал заявление на прохожего, силой отобравшего у него велосипед, пишет «КП-Екатеринбург».

Байк был марки Stels и стоил примерно пять тысяч рублей. По данным полиции, ЧП случилось 13 августа в вечернее время в Октябрьском районе города.

Прибывшие на место расследователи смогли зафиксировать отпечатки обуви предполагаемого злоумышленника. Еще они нашли две бутылки водки и несколько полимерных стаканов.

Позднее вора разыскали. Им оказался 29-летней судимый за наркотики житель Екатеринбурга. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте также:
Элитный пункт проката велосипедов обокрали в ЕкатеринбургеЮжане украли велосипед из подъезда на Уктусе в Екатеринбурге
#Елена Озерова#Новости УрФО#Велосипед#Кража#Нападение
Подпишитесь
Тагильчане массово пожаловались на проблемы с транспортом в ночь после Дня Города
Вчера, 17:25
Подробности ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле раскрыли в полиции
Вчера, 16:18
Первые лица города поздравили Нижний Тагил с юбилеем и признались ему в любви
13 августа, 21:34
Фестиваль фейерверков прошел в Нижнем Тагиле
14 августа, 01:57
Фильм о 300-летней истории презентовали в Нижнем Тагиле
Фильм в честь 300-летия Нижнего Тагила был показан на большом экране для зрителей.
Вчера, 13:18
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35