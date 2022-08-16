Екатеринбуржец ударил прохожего по голове и угнал его велосипед

В полицию обратился мужчина, который написал заявление на прохожего, силой отобравшего у него велосипед, пишет «КП-Екатеринбург».
Байк был марки Stels и стоил примерно пять тысяч рублей. По данным полиции, ЧП случилось 13 августа в вечернее время в Октябрьском районе города.
Прибывшие на место расследователи смогли зафиксировать отпечатки обуви предполагаемого злоумышленника. Еще они нашли две бутылки водки и несколько полимерных стаканов.
Позднее вора разыскали. Им оказался 29-летней судимый за наркотики житель Екатеринбурга. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.