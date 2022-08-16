При пожаре в многоэтажке погиб житель Екатеринбурга

Жилье воспламенилось в Асбестовском переулке, 5. Об этом сообщил свидетель трагедии изданию Ура.ру.
По словам очевидца, пожар произошел примерно в 3 часа ночи (с 15-го на 16-е). До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировалось примерно десять человек.
Предварительная причина возгорания – курение в квартире. Спасатели долго не могли проникнуть в квартиру, сообщает очевидец, поэтому мужчину сигаретой спасти не удалось.
Пламя тушило 10 пожарных. Предварительно известно, что погибшему было 60 лет.