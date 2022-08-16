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При пожаре в многоэтажке погиб житель Екатеринбурга

При пожаре в многоэтажке погиб житель Екатеринбурга

Сегодня, 09:43
Фото: 1MI
Во время ночного возгорания квартиры в многоэтажке Екатеринбурга погиб мужчина.

Жилье воспламенилось в Асбестовском переулке, 5. Об этом сообщил свидетель трагедии изданию Ура.ру.

По словам очевидца, пожар произошел примерно в 3 часа ночи (с 15-го на 16-е). До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировалось примерно десять человек.

Предварительная причина возгорания – курение в квартире. Спасатели долго не могли проникнуть в квартиру, сообщает очевидец, поэтому мужчину сигаретой спасти не удалось.

Пламя тушило 10 пожарных. Предварительно известно, что погибшему было 60 лет.

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