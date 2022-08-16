В Екатеринбурге открылся H&M и горожане ринулись за покупками

Магазины «Эйч Энд Эм» не работали около шести месяцев. После долгого простоя в ТРЦ «Глобус» и ТЦ «Парк Хаус» открылось две торговых площади. Очередь людей собралась ещё задолго до самих дверей H&M: люди толпились на улице.