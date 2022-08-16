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В Екатеринбурге открылся H&M и горожане ринулись за покупками

В Екатеринбурге открылся H&M и горожане ринулись за покупками

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI
Екатеринбуржцы ринулись за покупками в два вновь открывшихся магазина сети H&M из четырех работающих.

Магазины «Эйч Энд Эм» не работали около шести месяцев. После долгого простоя в ТРЦ «Глобус» и ТЦ «Парк Хаус» открылось две торговых площади. Очередь людей собралась ещё задолго до самих дверей H&M: люди толпились на улице.

Очевидцы говорят о том, что компания привлекла дополнительные рабочие силы для того, чтобы справиться с потоком клиентов. Новичков обучают и инструктируют в торговом зале.

Жители екатеринбурга стали замечать товары популярной марки на Авито. Это говорит о том, что кто-то занимается перепродажей.

Напомним, что шведская торговая сеть закрылась в России после введения очередного пакета санкций против РФ, сообщает Ура.ру.

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#Екатеринбург#Общество#Магазин#Очередь#Одежда#Анна Варнакина
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