В Екатеринбурге открылся H&M и горожане ринулись за покупками

Магазины «Эйч Энд Эм» не работали около шести месяцев. После долгого простоя в ТРЦ «Глобус» и ТЦ «Парк Хаус» открылось две торговых площади. Очередь людей собралась ещё задолго до самих дверей H&M: люди толпились на улице.
Очевидцы говорят о том, что компания привлекла дополнительные рабочие силы для того, чтобы справиться с потоком клиентов. Новичков обучают и инструктируют в торговом зале.
Жители екатеринбурга стали замечать товары популярной марки на Авито. Это говорит о том, что кто-то занимается перепродажей.
Напомним, что шведская торговая сеть закрылась в России после введения очередного пакета санкций против РФ, сообщает Ура.ру.