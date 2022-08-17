Свердловские медики отправятся в зону спецоперации на Украине

Накануне, 16 августа, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин и советник министра здравоохранения Борис Вологженинов прибыли в Макеевку и посетили там пять больниц, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Кроме того, что в Макеевку прибудут медики, город получит и оборудование. Например, в перинатальный центр уже поставлен электрохирургический высокочастотный аппарат. Он позволяет проводить операции с минимальным вмешательством.
Напомним, сегодня, 17 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что после завершения пандемии коронавируса расходы на медицину будут только увеличиваться. Так, в 2022 году на ремонт поликлиник выделено в два раза больше средств, чем в 2021 году.
Глава региона отметил, что сейчас главным приоритетом является повышение качества и доступности медицины. Для этого в 2021 году в селах было размещено 11 ФАПов. В 2022 году запланировано открытие еще 23.
Кроме того, в Екатеринбурге на данный момент проводится строительство медицинского кластера. Он будет объединять в себе научно-исследовательские институты, центры для подготовки студентов и медучреждения. Проект поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. После посещения площадки кластера в 2021 году он поручил выделить до 7,5 миллиарда на строительство из федерального бюджета.