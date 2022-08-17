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Свердловские медики отправятся в зону спецоперации на Украине

Свердловские медики отправятся в зону спецоперации на Украине

Вчера, 21:02
Фото: 1MI
Врачи из Свердловской области отправятся в зону спецоперации на Украине. Они будут обучать врачей Донецкой области.

Накануне, 16 августа, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин и советник министра здравоохранения Борис Вологженинов прибыли в Макеевку и посетили там пять больниц, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Кроме того, что в Макеевку прибудут медики, город получит и оборудование. Например, в перинатальный центр уже поставлен электрохирургический высокочастотный аппарат. Он позволяет проводить операции с минимальным вмешательством.

Напомним, сегодня, 17 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что после завершения пандемии коронавируса расходы на медицину будут только увеличиваться. Так, в 2022 году на ремонт поликлиник выделено в два раза больше средств, чем в 2021 году.

Глава региона отметил, что сейчас главным приоритетом является повышение качества и доступности медицины. Для этого в 2021 году в селах было размещено 11 ФАПов. В 2022 году запланировано открытие еще 23.

Кроме того, в Екатеринбурге на данный момент проводится строительство медицинского кластера. Он будет объединять в себе научно-исследовательские институты, центры для подготовки студентов и медучреждения. Проект поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. После посещения площадки кластера в 2021 году он поручил выделить до 7,5 миллиарда на строительство из федерального бюджета.

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#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#Врачи#Лечение#Макеевка#Спецоперация#Операция на Украине
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