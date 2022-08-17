Свердловские медики отправятся в зону спецоперации на Украине

Кроме того, в Екатеринбурге на данный момент проводится строительство медицинского кластера. Он будет объединять в себе научно-исследовательские институты, центры для подготовки студентов и медучреждения. Проект поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. После посещения площадки кластера в 2021 году он поручил выделить до 7,5 миллиарда на строительство из федерального бюджета.