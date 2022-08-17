Жизнь после пандемии. Что будет с уральской медициной в будущем

А для развития медицины в селах реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», молодым врачам предоставляются сертификаты на покупку жилья или компенсируется аренда. Отмечается, что за 10 лет работы программ уже 1031 медик принял в них участие. Сейчас «земским докторам» выплачивается от 1 до 1,5 миллиона рублей, а фельдшерам от 500 до 750 тысяч рублей.