Жизнь после пандемии. Что будет с уральской медициной в будущем

Да, предыдущие два года и борьба с коронавирусом стали настоящим вызовом для всей уральской медицины. Но мы выстояли. Только в 2021 году за счет федерального и областного бюджетов на противодействие ковиду направлено более 12 миллиардов рублей. На эти средства мы оснастили больницы необходимыми препаратами и оборудованием, — сказал Евгений Куйвашев.
На данный момент ключевыми проблемами медицины в регионе являются — необходимость проведения ремонтов, доступность качественной медпомощи на отдаленных территориях, обучение новых врачей и привлечение их в малые города и села, сообщает департамент информационной политики.
Сегодня 17 августа губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую поездку. Он посетил Ревду и Первоуральск, где осмотрел больницы после ремонта и пообщался с медиками. Также он провел антикризисное совещание на тему здравоохранения.
В Первоуральске Евгений Куйвашев проверил выполнение поручения по ремонту поликлиники № 3. Также губернатор посетил поликлинику Ревдинской ГБ. Он пообщался с местными врачами и запустил автопоезд здоровья.
После этого состоялось антикризисное совещание. Во время него Куйвашев рассказал, как он видит решение проблем в системе здравоохранения. Самое первое, что он рассказал — это формирование санитарного щита Урала. На данный момент уже принята и реализуется программа «Общественное здоровье уральцев».
Также проводится укрепление первичного звена здравоохранения. Так, в городах региона уже открыты 2 новые поликлиники, проведено переоснащение 2 сосудистых центров и 12 первичных сосудистых отделений, организовано 8 межрайонных медцентров для лечения хронической сердечной недостаточности и 5 центров амбулаторной онкологической помощи. Здания больниц и поликлиник, которые требуют ремонта, постепенно приводятся в порядок.
Высказался Евгений Куйвашев и о медицинских кадрах. В частности, был увеличен набор в Уральский государственный медуниверситет. По его словам, на данный момент обучение проходят 2 тысячи студентов. Это количество планируется ежегодно увеличивать.
А для развития медицины в селах реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», молодым врачам предоставляются сертификаты на покупку жилья или компенсируется аренда. Отмечается, что за 10 лет работы программ уже 1031 медик принял в них участие. Сейчас «земским докторам» выплачивается от 1 до 1,5 миллиона рублей, а фельдшерам от 500 до 750 тысяч рублей.
Кроме того, медикам выделяются «подъемные» для обзаведения хозяйств.
Развитию медицины в селах способствуют и фельдшерско-акушерские пункты. Они позволяют улучшить качество медпомощи и сделать ее доступнее. Так, за 2021 год в селах Свердловской области было установлено 11 модульных ФАПов. В 2022 году планируется открыть еще 23.
Нижний Тагил также нацелен на подготовку медиков для городских больниц. Для этого реализуется комплекс мер поддержки. Подготовка будущих врачей начинается еще со школы. В 2022 году в Нижнем Тагиле откроется два новых медицинских класса. Их главной задачей является подготовка выпускников для поступления в медвузы и колледжи.
Для привлечения студентов-медиков и поддержки работников учреждений разработаны специальные меры соцподдержки. Они применяются во всем регионе.
Так, выпускники вузов и колледжей при устройстве на работу могут получить 30 тысяч рублей для обзаведения хозяйством. Это касается тех, кто планирует вести деятельность в Нижнем Тагиле. Для работников сельской местности сумма составляет 50 тысяч рублей.
Кроме того, у врачей и среднего медперсонала есть возможность принять участие в стимулировании развития жилищного строительства. Также они могут получить выплату до 70% от стоимости жилья при переезде в другой город. 100% покрывается при работе в сельской местности и малых городах.