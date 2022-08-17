За убийство подруги-инвалида тагильчанка отправится на 7 лет в колонию

В какой-то момент обвиняемая нанесла своей подруге-инвалиду 20 ударов по разным частям тела. При этом нападавшей было известно, что пострадавшая наблюдается у психиатра и защитить себя не может. В результате женщина-инвалид была госпитализирована. В больнице она скончалась через некоторое время, сообщили в прокуратуре Дзержинского района.