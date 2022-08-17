За убийство подруги-инвалида тагильчанка отправится на 7 лет в колонию

Убийство случилось в мае 2021 года. По данным следствия, у обвиняемой с 31-летней подругой произошел конфликт. Они в это время распивали спиртное в одной из квартир на Ленинградском проспекте, 99.
В какой-то момент обвиняемая нанесла своей подруге-инвалиду 20 ударов по разным частям тела. При этом нападавшей было известно, что пострадавшая наблюдается у психиатра и защитить себя не может. В результате женщина-инвалид была госпитализирована. В больнице она скончалась через некоторое время, сообщили в прокуратуре Дзержинского района.
В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Во время заседания женщина раскаялась в содеянном. Помимо лишения свободы тагильчанка должна будет выплатить матери погибшей подруги 980 тысяч рублей.