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За убийство подруги-инвалида тагильчанка отправится на 7 лет в колонию

За убийство подруги-инвалида тагильчанка отправится на 7 лет в колонию

Сегодня, 19:54
Фото: 1MI
В отношении 32-летней жительницы Нижнего Тагила, которая в нетрезвом состоянии до смерти забила свою подругу-инвалида, вынесен приговор. Женщина получила семь лет лишения свободы.

Убийство случилось в мае 2021 года. По данным следствия, у обвиняемой с 31-летней подругой произошел конфликт. Они в это время распивали спиртное в одной из квартир на Ленинградском проспекте, 99.

В какой-то момент обвиняемая нанесла своей подруге-инвалиду 20 ударов по разным частям тела. При этом нападавшей было известно, что пострадавшая наблюдается у психиатра и защитить себя не может. В результате женщина-инвалид была госпитализирована. В больнице она скончалась через некоторое время, сообщили в прокуратуре Дзержинского района.

В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Во время заседания женщина раскаялась в содеянном. Помимо лишения свободы тагильчанка должна будет выплатить матери погибшей подруги 980 тысяч рублей.

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