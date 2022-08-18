Екатеринбуржец выпал из окна многоэтажки

Напомним, что недавно в столице Свердловской области из окна выпала 21-летняя девушка по невыясненным причинам. Изначально предполагалось, что в неё стреляли, однако этот факт не подтвердился. Возлюбленного погибшей проверяли на детекторе лжи, о чём он сам рассказал журналистам.