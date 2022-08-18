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Масочный режим будет действовать в поликлиниках Екатеринбурга

Масочный режим будет действовать в поликлиниках Екатеринбурга

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI
В поликлиниках Екатеринбурга будет вновь действовать масочный режим.

Помимо того, что в медучреждениях областного центра возобновили режим ношения масок, там пациентам теперь измеряют температуру, как в прежние, «ковидные» времена, сообщает «КП-Екатеринбург».

В том числе новые правила действуют в медучреждении по адресу переулок Короткий, 2. По словам пациентов, на входе дежурит медсестра, которая измеряет температуру и предупреждает, что без масок врачи не примут пациентов. 

В оперативном штабе подтвердили, что мера действительно была введена. Это связано с тем, что скоро наступит осень – сезон заболеваемости различными ОРВИ. Правило ввели в медучреждениях, так как там находится множество граждан из групп риска. 

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Маска#Поликлиника#Коронавирус
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