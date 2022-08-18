Масочный режим будет действовать в поликлиниках Екатеринбурга

Помимо того, что в медучреждениях областного центра возобновили режим ношения масок, там пациентам теперь измеряют температуру, как в прежние, «ковидные» времена, сообщает «КП-Екатеринбург».
В том числе новые правила действуют в медучреждении по адресу переулок Короткий, 2. По словам пациентов, на входе дежурит медсестра, которая измеряет температуру и предупреждает, что без масок врачи не примут пациентов.
В оперативном штабе подтвердили, что мера действительно была введена. Это связано с тем, что скоро наступит осень – сезон заболеваемости различными ОРВИ. Правило ввели в медучреждениях, так как там находится множество граждан из групп риска.