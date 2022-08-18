Проезд в Нижнем Тагиле планируется повысить до 26 рублей

В результате власти решили, что множество трудностей поможет решить поднятие стоимости с 22 до 26 рублей. Руководитель компании «Тагилавтосервис» Максим Романов отметил, что в городе самый дешевый тариф в регионе и один из самых низких в стране. За три года стоимость увеличивалась лишь на 3 рубля.