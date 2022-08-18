Проезд в Нижнем Тагиле планируется повысить до 26 рублей

В Нижнем Тагиле мэр города Владислав Пинаев собрал перевозчиков, чтобы обсудить, как улучшить вызывающую множество претензий работу городского транспорта.
В результате власти решили, что множество трудностей поможет решить поднятие стоимости с 22 до 26 рублей. Руководитель компании «Тагилавтосервис» Максим Романов отметил, что в городе самый дешевый тариф в регионе и один из самых низких в стране. За три года стоимость увеличивалась лишь на 3 рубля.
А еще на собрании обсуждался вопрос, когда в маршрутках появится безналичная система оплаты. Власти сошлись на мнении, что это невозможно до тех пор, пока плата не повысится.
На совещании директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов анонсировал еще одно нововведение — запуск системы единого билета.
Согласно системе, если человек пересаживается в другой транспорт, ему не нужно будет повторно оплачивать проезд. Система может заработать уже с начала осени.