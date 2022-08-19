Больницу в Первоуральске обеспечили оборудованием после вмешательства прокуратуры

Так, в медицинском учреждении отсутствовали бронхофиброскоп, кресло эндоскопическое, аппарат для вакуум-пресстерапии, агрегат для лечения интереферентными токами, панорамный рентген для стоматологов; видеоскопическая стойка и прочие, обязательные для поддержания здоровья детей аппараты, вследствие чего юношей и девушек направляли для лечения в иные больницы города и облцентра.