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На массовую гибель рыбы в Исети и вонь от воды жалуются уральцы

Сегодня, 15:47
Фото: 1MI
Берега Исети засыпало мертвой рыбой. На это пожаловались жители Арамиля.

По словам местных жителей, они наблюдают, как по водоему животом кверху проплывают мертвые рыбины разного вида и размера. Это большие лещи, небольшого размера караси и другие, пишет Е1.

Жалующиеся тревожатся, что рыбу могли отравить, и что из-за этого и возник массовый мор.

К примеру, рыбак из Арамиля рассказал, что он пришел на водоем, забросил удочку и увидел, как по реке плывет масса дохлой рыбы. Также она регулярно прибивается к берегам.

Пообщавшись с другим рыбаком он узнал, что еще два дня назад подобного здесь не наблюдалось.

Аналогичную картину увидели и жители поселка Большой Исток. Они считают, что кто-то что-то слил в водоем и жалуются на вонь.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Рыба#Мор#Водоем#Рыбак
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