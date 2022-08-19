На массовую гибель рыбы в Исети и вонь от воды жалуются уральцы

По словам местных жителей, они наблюдают, как по водоему животом кверху проплывают мертвые рыбины разного вида и размера. Это большие лещи, небольшого размера караси и другие, пишет Е1.
Жалующиеся тревожатся, что рыбу могли отравить, и что из-за этого и возник массовый мор.
К примеру, рыбак из Арамиля рассказал, что он пришел на водоем, забросил удочку и увидел, как по реке плывет масса дохлой рыбы. Также она регулярно прибивается к берегам.
Пообщавшись с другим рыбаком он узнал, что еще два дня назад подобного здесь не наблюдалось.
Аналогичную картину увидели и жители поселка Большой Исток. Они считают, что кто-то что-то слил в водоем и жалуются на вонь.