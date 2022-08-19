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Ночную погоню за белой Mazda 6 устроили полицейские в Екатеринбурге

Сегодня, 09:44
Фото: 1MI
Три полицейских автомобиля преследовали белую Mazda 6 в Екатеринбурге около трёх часов ночи. Последнее, что видели очевидцы — то, как иномарка заезжает на Ново-Московский тракт.

Очевидцы сняли на видео погоню сотрудников ГИБДД и машины. Mazda 6 летела на высокой скорости. Её преследованием занялись три патрульных экипажа. Сотрудники правопорядка ехали с включенными мигалками и звуковыми оповещениями. Никто не стрелял. Зафиксировать кадры погони екатеринбуржцы смогли только напротив «Меги». Далее гонщик выехал на Ново-Московский тракт и пропал из поля зрения людей, пишет Е1.

Ранее в Нижнем Тагиле подростки на скорости около 170 километров в час уходили от погони полицейских и столкнулись с машиной скорой помощи. В результате трагедии скончались пять человек, в том числе 16-летний ребёнок, находящийся за рулём Hyundai.

Пять человек погибло в результате ДТП со скорой в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Полиция#Погоня#Машина
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