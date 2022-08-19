Ночную погоню за белой Mazda 6 устроили полицейские в Екатеринбурге

Очевидцы сняли на видео погоню сотрудников ГИБДД и машины. Mazda 6 летела на высокой скорости. Её преследованием занялись три патрульных экипажа. Сотрудники правопорядка ехали с включенными мигалками и звуковыми оповещениями. Никто не стрелял. Зафиксировать кадры погони екатеринбуржцы смогли только напротив «Меги». Далее гонщик выехал на Ново-Московский тракт и пропал из поля зрения людей, пишет Е1.
Ранее в Нижнем Тагиле подростки на скорости около 170 километров в час уходили от погони полицейских и столкнулись с машиной скорой помощи. В результате трагедии скончались пять человек, в том числе 16-летний ребёнок, находящийся за рулём Hyundai.