Ночную погоню за белой Mazda 6 устроили полицейские в Екатеринбурге

Ранее в Нижнем Тагиле подростки на скорости около 170 километров в час уходили от погони полицейских и столкнулись с машиной скорой помощи. В результате трагедии скончались пять человек, в том числе 16-летний ребёнок, находящийся за рулём Hyundai.