TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Пенсионерка чуть не погибла из-за загоревшегося холодильника в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:26
Фото: 1MI
В доме пожилой женщины из Нижнего Тагила ночью загорелся холодильник.

Пожар случился в 0.57 по ул. Лебяжинская, 19, сообщает пресс-служба ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

В квартире живет женщина 1940 года рождения. Известно, что ночью она проснулась от дыма и запаха горения, после чего побежала на кухню, где увидела воспламенившийся холодильник.

Женщина экстренно выбежала на улицу и успела прокричать соседям о произошедшем. Они помогли вызвать спасателей.

В доме выгорело некоторое имущество. Пожар потушили. Предварительная причина  - аварийный режим работы холодильника.

Читайте также:
МЧС при участии властей Рязанской области приступило к ликвидации природных пожаров Дом с детьми внутри загорелся на Уралмаше в Екатеринбурге
#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Пламя#Холодильник
Подпишитесь
Первые лица города поздравили Нижний Тагил с юбилеем и признались ему в любви
13 августа, 21:34
Дохнет рыба, уходят животные. Река Нейва обмелела в пригороде Нижнего Тагила
Вчера, 20:40
Бродячие псы насмерть загрызли мальтийскую болонку на Пырловке в Нижнем Тагиле
Вчера, 19:43
Система единого билета в тагильских трамваях появится осенью этого года
17 августа, 15:17
В два раза превысил норму диоксид азота при замерах тагильского воздуха 18 августа
Вчера, 10:22
Незрячий тагильчанин ведет YouTube-канал о полезных гаджетах
Вчера, 21:57