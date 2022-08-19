Пенсионерка чуть не погибла из-за загоревшегося холодильника в Нижнем Тагиле

Пожар случился в 0.57 по ул. Лебяжинская, 19, сообщает пресс-служба ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.
В квартире живет женщина 1940 года рождения. Известно, что ночью она проснулась от дыма и запаха горения, после чего побежала на кухню, где увидела воспламенившийся холодильник.
Женщина экстренно выбежала на улицу и успела прокричать соседям о произошедшем. Они помогли вызвать спасателей.
В доме выгорело некоторое имущество. Пожар потушили. Предварительная причина - аварийный режим работы холодильника.