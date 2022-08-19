Стрит-арт в честь Дня Российского флага появился в Нижнем Тагиле

Проект реализуется в 16 российских городах в различных регионах, в том числе и в Нижнем Тагиле.
Изображения с узнаваемыми и знаковыми местами, а также достопримечательностями городов появятся на зданиях, трансформаторных будках в местах, где проходит много людей. Размеры стрит-арта составят от 8 до 15 квадратных метров.
Проект направлен на то, чтобы вовлечь уличных художников в благоустройство и оформление городской среды.
В Нижнем Тагиле стрит-арт, посвященный Российскому флагу, можно увидеть на трансформаторных подстанциях на улице Быкова, 18 и Черноисточинском шоссе, 69. Третье граффити расположено на газоспасательном пункте на улице Лебяжинская, 19 и 21, сообщает пресс-служба администрации города