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Стрит-арт в честь Дня Российского флага появился в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:06
Фото: 1MI
Уличные художники Нижнего Тагила присоединились к акции, проходящей в честь Дня Российского флага. Граффити в цветах государственного триколора появились на трех зданиях.

Проект реализуется в 16 российских городах в различных регионах, в том числе и в Нижнем Тагиле.

Изображения с узнаваемыми и знаковыми местами, а также достопримечательностями городов появятся на зданиях, трансформаторных будках в местах, где проходит много людей. Размеры стрит-арта составят от 8 до 15 квадратных метров.

Проект направлен на то, чтобы вовлечь уличных художников в благоустройство и оформление городской среды.

В Нижнем Тагиле стрит-арт, посвященный Российскому флагу, можно увидеть на трансформаторных подстанциях на улице Быкова, 18 и Черноисточинском шоссе, 69. Третье граффити расположено на газоспасательном пункте на улице Лебяжинская, 19 и 21, сообщает пресс-служба администрации города

Курсы стрит-арта появятся в Нижнем Тагиле
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