Работницу нефтяной компании суд восстановил в работе после увольнения в Екатеринбурге

Женщина обратилась в суд после того, как она, будучи работницей компании в должности специалиста отдела логистики ООО «Газпромнефть-Терминал», была уволена начальником в конце прошлого года по соглашению сторон, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокуратура выяснила, что увольнение было незаконным. В своем заключении прокурор указал, что работодателем в ходе разбирательств не доказан факт достижения сторонами единого мнения касательно ухода с работы. Также не доказано, что женщина желала оставить свою должность.
Прокурор настоял на том, что увольнение женщины – воля начальника. Сделав дело, он не предложил сотруднице альтернативной работы, а лишь оперировал понятиями о сокращении штата.
В результате суд восстановил женщину в той же должности и призвал выплатить ей зарплату за время вынужденного прогула на сумму более 260 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда — 35 тысяч рублей.