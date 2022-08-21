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Ураганный ветер с градом прошёлся по Свердловской области

Сегодня, 12:31
Фото: 1MI
В нескольких городах Свердловской области на днях фиксировали неблагоприятные метеоусловия, в числе которых ураганный ветер и град.

Так, в Верхней Пышме выпал мелкий град. Очевидцы сообщают, что льдинки оказались недостаточно крупными для того, чтобы навредить посадкам. Верхнепышминцы успели сделать несколько фотографий атмосферных осадков.

Фото: Е1

В Староуткинске местные жители жаловались на ветер, который срывал крыши с домов. Люди, находящиеся на месте событий, подмечают, что дом был построен недавно, пишет Е1.

Фото: Е1

В Екатеринбурге, который накануне отметил 299-ый день рождения, также заприметили погодные изменения. Например, в районе Старой Сортировки из-за дождя под водой оказалась улица Расточная. Екатеринбуржцы опасались, что непогода помешает проведению концерта Клавы Коки, ставшей одним из хедлайнеров Дня города.

Фото: Е1
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Град#Ветер#Дождь#День города#Екатеринбург#Верхняя Пышма#Погода
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