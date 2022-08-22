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Мужчины подрались из-за вещи на кассе H&M в Меге в Екатеринбурге

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI
Двое мужчин сцепились и подрались на кассе в временно возобновившем работу бутике H&M в Екатеринбурге. У одного из них сломан нос.

Инцидент произошел в дневное время 21 августа, сообщает telegram-канал «СВЕТ Екб». Драка случилась прямо на кассе. По словам очевидцев, оба покупателя просто не поделили какую-то вещь.

Они одежду поделить не смогли. Видео сняла только уже после драки, там видно мужчину со сломанным носом и кровь, — поделилась свидетельница событий.

Напомним, что бутик H&M начал распродажу перед своим окончательным уходом с российского рынка. В магазине распродают остатки товаров по прошлым ценам. В первые дни в бутиках наблюдались огромные очереди.

Распродажа продолжится до тех пор, пока магазин не распродаст все остатки. Ранее в бутике уже был конфликт между покупателем и охранником.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Драка#Побои#Перелом#Бутик#Распродажа
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