Мужчины подрались из-за вещи на кассе H&M в Меге в Екатеринбурге

Инцидент произошел в дневное время 21 августа, сообщает telegram-канал «СВЕТ Екб». Драка случилась прямо на кассе. По словам очевидцев, оба покупателя просто не поделили какую-то вещь.
Они одежду поделить не смогли. Видео сняла только уже после драки, там видно мужчину со сломанным носом и кровь, — поделилась свидетельница событий.
Напомним, что бутик H&M начал распродажу перед своим окончательным уходом с российского рынка. В магазине распродают остатки товаров по прошлым ценам. В первые дни в бутиках наблюдались огромные очереди.
Распродажа продолжится до тех пор, пока магазин не распродаст все остатки. Ранее в бутике уже был конфликт между покупателем и охранником.