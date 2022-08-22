Полицейского избил в отделении пьяный житель поселка Горноуральский

Дебошир не менее трех раз ударил следователя по голове, однако в последствии раскаялся в этом и признал свою вину. Уголовное дело за применение насилия в отношении полицейского направлено в Пригородный суд, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.