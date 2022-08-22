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Полицейского избил в отделении пьяный житель поселка Горноуральский

Сегодня, 16:17
Фото: 1MI
Не менее трех раз ударил по голове сотрудника правоохранительных органов житель поселка Горноуральский. Дебошира поймали в состоянии алкогольного опьянения.

Нетрезвый 52-летний мужчина был доставлен в опорный пункт полиции в июне 2022 года. Следователи собирались привлечь его к ответственности за то, что он находился в алкогольном опьянении в общественных местах.

Дебошир не менее трех раз ударил следователя по голове, однако в последствии раскаялся в этом и признал свою вину. Уголовное дело за применение насилия в отношении полицейского направлено в Пригородный суд, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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