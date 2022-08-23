8,5 лет тюрьмы получил наркоман за сбыт мефедрона в Нижнем Тагиле

Следствие установило, что сам обвиняемый употребляет наркотики. С целью обогащения осенью 2021 года он вступил в преступную группу, которая работала по определенной схеме. Тагильчанин забирал в тайниках крупные партии запрещенных веществ, затем фасовал на более мелкие и прятал по «закладкам» в различных местах. Преступники связывались между собой посредством мессенджеров в интернете.
Днем 9 октября обвиняемый забрал из подъезда на улице Пихтовая мефедрон массой более 30 граммов. В этот же день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При обыске полицейские также изъяли еще более 0,5 грамма запрещенных веществ.
Дело рассматривалось в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила, подсудимый полностью признал свою вину. Ему было назначено 8, 5 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.