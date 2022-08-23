8,5 лет тюрьмы получил наркоман за сбыт мефедрона в Нижнем Тагиле

Следствие установило, что сам обвиняемый употребляет наркотики. С целью обогащения осенью 2021 года он вступил в преступную группу, которая работала по определенной схеме. Тагильчанин забирал в тайниках крупные партии запрещенных веществ, затем фасовал на более мелкие и прятал по «закладкам» в различных местах. Преступники связывались между собой посредством мессенджеров в интернете.