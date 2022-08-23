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ФСБ накрыла нарколабораторию в Свердловской области

Сегодня, 10:55
Фото: 1MI
Сотрудники ФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в деревне Марамзино Белоярского района Свердловской области.

Представители ФСБ изъяли партию наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону. 

Лабораторию злоумышленники использовали для создания и продажи запрещенных препаратов. Наркотические вещества они продавали на всей территории Свердловской области.

Осматривая здания, правоохранители изъяли свыше 11 килограмм мефедрона, лабораторное оборудование, а также химические реактивы. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконные создание, сбыт, пересылку наркотических средств».

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#ФСБ#Наркотики#Лаборатория
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