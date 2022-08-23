ФСБ накрыла нарколабораторию в Свердловской области

Представители ФСБ изъяли партию наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.
Лабораторию злоумышленники использовали для создания и продажи запрещенных препаратов. Наркотические вещества они продавали на всей территории Свердловской области.
Осматривая здания, правоохранители изъяли свыше 11 килограмм мефедрона, лабораторное оборудование, а также химические реактивы. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконные создание, сбыт, пересылку наркотических средств».