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Евгения Ройзмана задержали в Екатеринбурге по уголовному делу о дискредитации ВС РФ

Сегодня, 08:46
Фото: Новые Известия
Экс-мэра Евгения Ройзмана задержали в собственной квартире в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Осужденным по статье 280.3 УК РФ грозит до 5 лет за решёткой.

В дом к бывшему главе города пришли вооруженные силовики в камуфляже. У одного из сотрудников полиции в руках болгарка, чтобы вскрыть дверь при необходимости, но экс-мэр сам открыл входную дверь квартиры. Представительница закона зачитывает обвинения, следует из видео Mash.

Помощница Евгения Ройзмана подтвердила задержание начальника. В музее Невьянской иконы, который бывший мэр открыл в 1999 году, проходят обыски. Далее следователи займутся территорией «Фонда Евгения Ройзмана», сообщает Е1.

Ранее TagilCity.ru писал о том, что главу СУ СК РФ Бастрыкина попросили проверить экс-мэра Екатеринбурга на пропаганду гей-сообществ. До этого в отношении Ройзмана было выписано множество административных штрафов. Сам Евгений знаком россиянам своими высказываниями в Twitter.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Евгений Ройзман#Дискредитация#Уголовные дела#Полиция#Тюремный срок
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