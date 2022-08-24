Евгения Ройзмана задержали в Екатеринбурге по уголовному делу о дискредитации ВС РФ

В дом к бывшему главе города пришли вооруженные силовики в камуфляже. У одного из сотрудников полиции в руках болгарка, чтобы вскрыть дверь при необходимости, но экс-мэр сам открыл входную дверь квартиры. Представительница закона зачитывает обвинения, следует из видео Mash.