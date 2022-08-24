На Евгения Ройзмана завели уголовное дело из-за ролика на YouTube

Правоохранители уверены, что информация, содержащаяся в ролике, дискредитировала российскую армию.
Напомним, что силовики пришли в квартиру Евгения Ройзмана утром 24 августа. Они взяли с собой инструменты, при помощи которых могли бы срезать дверь, если бы экс-мэр не открыл ее сам. Однако мужчина открыл дверь правоохранителям.
В частном музее Невьянской иконы и офисе фонда экс-мэра проходят обыски. Работают представители Главного управления противодействия экстремизму МВД России и центра противодействия экстремизму ГУ МВД по региону.