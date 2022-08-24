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На Евгения Ройзмана завели уголовное дело из-за ролика на YouTube

Сегодня, 11:57
Фото: соцсети Евгения Ройзмана
Под статью 280.3 бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попал из-за ролика, размещенного на его YouTube-канале.

Правоохранители уверены, что информация, содержащаяся в ролике, дискредитировала российскую армию.

Напомним, что силовики пришли в квартиру Евгения Ройзмана утром 24 августа. Они взяли с собой инструменты, при помощи которых могли бы срезать дверь, если бы экс-мэр не открыл ее сам. Однако мужчина открыл дверь правоохранителям.

В частном музее Невьянской иконы и офисе фонда экс-мэра проходят обыски. Работают представители Главного управления противодействия экстремизму МВД России и центра противодействия экстремизму ГУ МВД по региону.

Опубликовано видео задержания бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана
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