На Евгения Ройзмана завели уголовное дело из-за ролика на YouTube

Напомним, что силовики пришли в квартиру Евгения Ройзмана утром 24 августа. Они взяли с собой инструменты, при помощи которых могли бы срезать дверь, если бы экс-мэр не открыл ее сам. Однако мужчина открыл дверь правоохранителям.