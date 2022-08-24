TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Опубликовано видео задержания бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Сегодня, 11:34
Фото: Евгений Ройзман
Евгения Ройзмана задержали в собственной квартире 24 августа приблизительно в 6 утра. Видеозапись его задержания опубликована в СМИ.

Видеозапись задержания экс-мэра столицы Свердловской области выложил telegram-канал Mash. На кадрах видно, что группа вооруженных силовиков проникает на территорию места жительства Ройзмана. Мужчины постучались в дверь к политику оппозиции, он её открыл. Судя по форме одежды бывшего главы областного центра, он только проснулся.

На пороге Ройзману зачитали обвинения. Ему вменяют дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации — уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. В случае вынесения приговору оппозиционеру грозит до 5 лет за решёткой.

Ранее бывший мэр Екатеринбурга не смог обжаловать очередной штраф за дискредитацию ВС РФ.

Читайте также:
Евгения Ройзмана задержали в Екатеринбурге по уголовному делу о дискредитации ВС РФЭкс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не смог обжаловать штраф за дискредитацию ВС РФБастрыкина попросили проверить Ройзмана из-за пропаганды гей-сообщества
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Евгений Ройзман задержан за дискредитацию#Евгений Ройзман#Полиция#Суд#Армия#Видео
Подпишитесь
Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья
Вчера, 16:22
Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами
Сегодня, 08:22
Тагильчане ежедневно дышали сероводородом на прошедшей неделе
Вчера, 16:55
Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей
Сегодня, 13:33
Предпроектное обследование двух мостов через Ису под Нижним Тагила подешевело на 30%
Сегодня, 13:22
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах тагильского воздуха 24 августа
Сегодня, 11:16