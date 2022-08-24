Опубликовано видео задержания бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Видеозапись задержания экс-мэра столицы Свердловской области выложил telegram-канал Mash. На кадрах видно, что группа вооруженных силовиков проникает на территорию места жительства Ройзмана. Мужчины постучались в дверь к политику оппозиции, он её открыл. Судя по форме одежды бывшего главы областного центра, он только проснулся.