Опубликовано видео задержания бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Видеозапись задержания экс-мэра столицы Свердловской области выложил telegram-канал Mash. На кадрах видно, что группа вооруженных силовиков проникает на территорию места жительства Ройзмана. Мужчины постучались в дверь к политику оппозиции, он её открыл. Судя по форме одежды бывшего главы областного центра, он только проснулся.
На пороге Ройзману зачитали обвинения. Ему вменяют дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации — уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. В случае вынесения приговору оппозиционеру грозит до 5 лет за решёткой.
Ранее бывший мэр Екатеринбурга не смог обжаловать очередной штраф за дискредитацию ВС РФ.