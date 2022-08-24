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Силовики вывели Ройзмана из квартиры после обысков

Сегодня, 12:18
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана силовики вывели из квартиры. Они завершили обыски.

С момента задержания Ройзман не мог выйти из своей квартиры. Дома у бывшего чиновника собрались сотрудники ФСБ и представители Центра «Э». Обыски проходили и в Фонде Ройзмана, а также в Музее Невьянской иконы.

Mash опубликовали видео, как Ройзмана выводят из квартиры. Судя по ролику, выхода политика и силовиков из квартиры ожидали десятки журналистов. На их вопросы Ройзман отвечает лаконично.

Ничего не скажу. Мы же про свою страну все знаем. Ничего нового, - сказал Евгений Ройзман журналистам.

Напомним, ранее к Ройзману не пустили его адвоката, а также курьера с едой. Мужчина сказал, что будет требовать доказать процедуру незаконными, так как внутрь не пустили его защитника.

Мужчину обвиняют в дискредитации армии РФ, за что его могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет. 

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