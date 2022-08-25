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Женщина зарезала собутыльника из-за спора о водке под Нижним Тагилом

Сегодня, 15:48
Фото: 1MI
62-летняя жительница посёлка Горноуральского, который находится под Нижним Тагилом, убила собутыльника во время конфликта. Ее обвиняют по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть).

За это женщину могут посадить в тюрьму на срок вплоть до 15 лет. Известно, что 19 июня злоумышленница из-за внезапно вспыхнувшей ссоры ранила мужчину, с которым выпивала. Через некоторое время от смертельного ранения он скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, в день трагедии женщина сама вызвала «скорую» для раненого, вероятно, осознав, что натворила.

Поначалу сыщикам она не признавалась в причастности к причинению ножевого ранения, но, когда в ходе осмотра был найден нож женщина дала признательные показания, - сказал Валерий Горелых. 

Женщина призналась, что ссора произошла в тот момент, когда мужчина заявил, что всю оставшуюся выпивку он заберет себе. Из выпивки оставалась лишь малая часть бутылки водки.

Обвиняемая свою вину признала. Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд.

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