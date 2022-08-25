Женщина зарезала собутыльника из-за спора о водке под Нижним Тагилом

За это женщину могут посадить в тюрьму на срок вплоть до 15 лет. Известно, что 19 июня злоумышленница из-за внезапно вспыхнувшей ссоры ранила мужчину, с которым выпивала. Через некоторое время от смертельного ранения он скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.