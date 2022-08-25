Женщина зарезала собутыльника из-за спора о водке под Нижним Тагилом

За это женщину могут посадить в тюрьму на срок вплоть до 15 лет. Известно, что 19 июня злоумышленница из-за внезапно вспыхнувшей ссоры ранила мужчину, с которым выпивала. Через некоторое время от смертельного ранения он скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, в день трагедии женщина сама вызвала «скорую» для раненого, вероятно, осознав, что натворила.
Поначалу сыщикам она не признавалась в причастности к причинению ножевого ранения, но, когда в ходе осмотра был найден нож женщина дала признательные показания, - сказал Валерий Горелых.
Женщина призналась, что ссора произошла в тот момент, когда мужчина заявил, что всю оставшуюся выпивку он заберет себе. Из выпивки оставалась лишь малая часть бутылки водки.
Обвиняемая свою вину признала. Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд.