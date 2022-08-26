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26-летняя жительница Тагила сожгла дом знакомого взамен за телефонное оскорбление

Сегодня, 13:57
Фото: МВД России «Кировградское»
Женщина подожгла дом своего знакомого в Верхнем Тагиле за то, что он оскорбил ее в ходе конфликта по телефону.

По данным следствия, 26-летняя местная жительница после телефонной ссоры со своим 20-летним приятелем взамен за услышанное оскорбление в свой адрес придумала план мести, сообщает пресс-служба МВД России «Кировградское». 

В результате 24 июля 2020 года женщина выпила спиртное, затем облила воспламеняющейся жидкостью деревянную опору ворот дома, который, как она думала, принадлежит ее другу, и подожгла. Дом сгорел вместе со всем имуществом. 

Пожарные в ту же ночь установили владельца жилища — жителя города Новоуральска. Ущерб, причиненный пострадавшему, составил около 600 тысяч рублей. Женщину вычислили по видеокамерам, расположенным неподалеку.

Далее следователем МВД России «Кировградское» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 КУ РФ за «Умышленное уничтожение чужого имущества». 

Злоумышленница во всем созналась. Материалы уголовного дела направлены в суд.

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