Семья под Нижним Тагилом осталась без жилья из-за пожара

Сообщение о пожаре поступило в 02:47 21 августа. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров и частное домовладение. Пожар повредил частное домовладение и хозяйственные постройки. Для борьбы с пламенем огнеборцы задействовали 2 пожарные машины и 6 сотрудников МЧС Свердловской области, а также добровольцы. Огонь локализовали меньше чем через 10 минут с его начала, а полностью потушили в 3 часа ночи. Проливка конструкций продолжалась ещё час, пишет пресс-служба МЧС.