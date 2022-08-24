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Семья под Нижним Тагилом осталась без жилья из-за пожара

Сегодня, 11:04
Фото: TagilCity.ru
Многодетная семья под Нижним Тагилом потеряла все имущество при пожаре. Инцидент случился 21 августа в ночное время суток в селе Петрокаменское на улице Заречной.

Сообщение о пожаре поступило в 02:47 21 августа. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров и частное домовладение. Пожар повредил частное домовладение и хозяйственные постройки. Для борьбы с пламенем огнеборцы задействовали 2 пожарные машины и 6 сотрудников МЧС Свердловской области, а также добровольцы. Огонь локализовали меньше чем через 10 минут с его начала, а полностью потушили в 3 часа ночи. Проливка конструкций продолжалась ещё час, пишет пресс-служба МЧС.

Ранее из-за пожара в Верхней Салде психолог, работающая с детьми, потеряла дом и всё имущество.

Работающая с детьми из Тагила психолог лишилась дома в Верхней Салде из-за пожара
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#Нижний Тагил#Происшествия#Имущество#Пожарный#Анна Варнакина#Огонь#ГГО и пригород
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